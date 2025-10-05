Чому від фастфуду люди «тупішають»: дослідження вчених

Наукові публікації у міжнародних журналах *Frontiers in Psychology* та *Nutrients* привернули увагу до теми впливу фастфуду на когнітивні функції людини.

Про це повідомляє «ПЛ».

Дослідники з кількох провідних університетів, зокрема Оксфорда та Каліфорнійського університету, встановили, що регулярне вживання їжі з високим вмістом трансжирів, солі, цукру та простих вуглеводів призводить до поступового зниження здатності мозку швидко обробляти інформацію та зберігати її у довгостроковій пам’яті.

У ході експериментів було доведено, що вже після двох тижнів переважного споживання фастфуду група студентів показала гірші результати у тестах на увагу, концентрацію та швидкість мислення, ніж учасники контрольної групи. У середньому їхні показники були на 15–20% нижчими, що вказує на прямий негативний вплив харчування на когнітивні здібності.

Вчені пояснюють це явище тим, що така їжа порушує обмін глюкози, призводить до дефіциту необхідних мікроелементів і знижує рівень нейропластичності мозку. Це явище у наукових працях отримало назву «ефект туманного мозку».

Медики нагадують, що найбільш вразливими до такого впливу є молодь та люди середнього віку, адже саме вони найчастіше обирають швидке харчування у повсякденному житті.

Таким чином, регулярне захоплення фастфудом створює не лише ризики для фізичного здоров’я, зокрема ожиріння та серцево-судинних проблем, але й прямо впливає на інтелектуальні здібності. Науковці радять значно обмежувати споживання подібних продуктів, замінюючи їх збалансованим раціоном із достатньою кількістю овочів, білків та клітковини.

