Як правильно пишеться слово «чізбургер» або «чісбургер»: пояснення лінгвістів

Лінгвісти Інституту української мови НАН України нагадують, що правильним варіантом написання є «чізбургер».

Це слово походить від англійського «cheeseburger», де перша частина — cheese — означає «сир», а друга — burger — «бутерброд із котлетою».

У процесі засвоєння іншомовних слів українська мова керується чинними правилами правопису. За цими нормами звук [і] з англійської мови передається літерою «і», тоді як додавання «с» у середині слова є помилковим, оскільки спотворює вимову та не відповідає етимології.

Саме тому у словниках та офіційних джерелах закріплений варіант «чізбургер», а «чісбургер» вважається хибною адаптацією, яка виникла під впливом російської мови.

Філологи наголошують, що вживання правильних форм іншомовних слів є ознакою грамотності та культурної відповідальності.

У неформальному мовленні люди можуть використовувати будь-які варіанти, проте в офіційному, діловому або освітньому середовищі слід застосовувати лише той варіант, який зафіксований академічними словниками. Таким чином, коректною і єдино правильною формою є слово «чізбургер».

