Як правильно пишеться слово «фудбол» або «футбол»: пояснення лінгвістів

У мовному середовищі іноді можна почути плутанину щодо правильного написання слова «футбол», і чимало людей жартома чи помилково використовують варіант «фудбол».

Лінгвісти наполягають, що єдино правильна форма в українській мові – саме «футбол». Це запозичення походить з англійської мови, де «football» буквально означає «ножний м’яч». У процесі засвоєння в українській термінології збережено правильну фонетичну структуру, і літера «т» залишилася на своєму місці, адже саме вона відповідає англійській вимові.

Жоден офіційний словник чи академічне джерело не фіксує форму «фудбол». Вона виникла лише як результат фонетичних спрощень у повсякденній мові або через неправильне засвоєння іноземних слів.

У професійній спортивній термінології, у правових документах і в ЗМІ використовується виключно варіант «футбол». Тож з точки зору мовної норми будь-які відхилення вважаються помилковими, а вживання спотвореного слова недоречним. Це приклад того, як мовознавство чітко окреслює межі норми, аби зберегти єдині стандарти комунікації.

