Як правильно пишеться слово «адьютант» або «ад’ютант»: пояснення лінгвістів

Лінгвісти НАН України наголошують, що правильна форма написання цього слова — «ад’ютант».

Вона закріплена в останній редакції «Українського правопису» 2019 року. Апостроф у даному випадку ставиться тому, що після приголосної «д» перед голосним «ю» зберігається твердий роздільний звук, і ця позиція вимагає використання розділового знака.

Форма без апострофа вважається помилковою та не відповідає сучасним орфографічним нормам.

Саме слово має латинське походження — від «adiutans», що перекладається як «той, хто допомагає». У військовій практиці ад’ютантом називають офіцера, прикомандированого до штабу або командира для виконання адміністративних чи організаційних завдань.

Історично інститут ад’ютантів існує в більшості армій світу, а правильність написання цього терміна є важливою не лише з точки зору лінгвістики, але й з огляду на офіційну військову документацію.

Тож при написанні слів, що походять із європейських мов і містять поєднання «ю» після твердого приголосного, важливо враховувати правило про апостроф, аби уникати орфографічних помилок у діловому та науковому середовищі.

