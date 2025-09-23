Як правильно пишеться слово «цінний» або «ціний»: пояснення лінгвістів

Мовознавці одностайно наголошують: у сучасній українській мові правильним є написання «цінний».

Воно закріплене у словниках Національної академії наук України та відображене в офіційних орфографічних довідниках. Це слово походить від іменника «ціна» і означає щось важливе, дороге або таке, що має значущість. Подвоєння приголосної «н» у цьому випадку зумовлене тим, що звук подвоюється на межі основи та суфікса, що є характерною рисою української орфографії.

Форма «ціний», яка іноді зустрічається у побутовому вжитку, є граматично неправильною. Вона не відповідає нормам правопису й вважається помилковою.

Використання правильного варіанта особливо важливе в офіційних документах, діловому спілкуванні та журналістиці, де точність мови формує довіру й професійний рівень тексту.

Лінгвісти нагадують, що мова постійно розвивається, але її базові правила залишаються стабільними.

Саме завдяки дотриманню норм ми зберігаємо єдність і зрозумілість українського мовного простору. Використовуючи слово «цінний» у правильному варіанті, ми не лише поважаємо власну культуру, а й підкреслюємо значення кожної деталі в повсякденному мовленні.

