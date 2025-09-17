Як правильно пишеться слово «велосипед» або «велосипет»: пояснення лінгвістів

В українській мові нерідко виникають суперечки навколо правильного написання слів, особливо тих, що походять із інших мов.

Про це повідомляє «ПЛ».

Одним із таких прикладів є слово «велосипед». Часто у побуті можна почути спрощений варіант «велосипет», проте з точки зору літературної норми він є неправильною формою.

Лінгвісти Національної академії наук України нагадують, що чинний Український правопис, затверджений у 2019 році, фіксує лише одну правильну форму — «велосипед». Походить це слово від французького «vélocipède», яке буквально означає «швидконогий».

В українську мову воно потрапило ще у ХІХ столітті і з того часу закріпилося саме в такій формі. Помилковий варіант виникає через фонетичне спрощення, властиве живому мовленню, однак у жодному офіційному джерелі він не зафіксований.

Мовознавці наголошують, що використання форми «велосипет» у ділових документах, ЗМІ чи навчальній літературі вважається граматичною неточністю. Така помилка може створити враження неуважності до мовної культури й порушити професійний стиль.

Тому при підготовці офіційних матеріалів чи будь-яких публікацій слід керуватися лише нормативним варіантом. Слово «велосипед» є не лише правильним, а й частиною історично сформованої лексики, що має свою чітку етимологію та традицію вживання в українській мові.

