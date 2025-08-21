Коли треба саджати соняшники і як вони приживаються в кліматі України: пояснення спеціалістів

Соняшник давно став однією з провідних культур в українському аграрному секторі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Його популярність пояснюється не лише високою рентабельністю, а й тим, що клімат більшості регіонів України є надзвичайно сприятливим для вирощування цієї рослини. За словами агрономів, оптимальний час для висіву настає тоді, коли ґрунт на глибині близько десяти сантиметрів прогрівається щонайменше до восьми градусів тепла.

Така температура зазвичай спостерігається наприкінці квітня або на початку травня, залежно від конкретного регіону.

У південних областях країни сходи з’являються швидше, а рослина демонструє хорошу стійкість до літньої посухи. У центральних та північних регіонах соняшник також добре приживається, але там особливо важливим є правильний підбір гібридів, адже надмірна вологість або низькі температури на старті можуть уповільнити розвиток культури.

Досвідчені аграрії наголошують на необхідності дотримання сівозміни, адже вирощування соняшника на одному і тому самому полі кілька років поспіль призводить до виснаження ґрунту та збільшення ризику поширення хвороб.

За сучасних умов вирощування середня врожайність культури в Україні сягає тридцяти центнерів з гектара, але в окремих господарствах цей показник може перевищувати сорок.

Такий результат стає можливим завдяки точному землеробству, контролю стану ґрунтів і використанню нових гібридів, адаптованих до кліматичних особливостей. Для українського сільського господарства соняшник залишається стратегічним ресурсом, адже попит на олію та насіння стабільно зростає як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

