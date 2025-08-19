У якому місяці краще садити картоплю: поради від експертів аграрного сектору

Вибір правильного часу для висаджування картоплі — один із ключових чинників формування врожаю.

Українські агрономи наголошують, що календарні дати самі по собі не гарантують результату, набагато важливішим є стан ґрунту та кліматичні особливості конкретного регіону.

У середньому, найкращим періодом вважається травень, проте у південних областях висаджування розпочинають ще наприкінці квітня, тоді як у північних регіонах та у гірській місцевості доводиться чекати другої половини травня.

Оптимально садити картоплю тоді, коли ґрунт прогрівається до температури не нижче +8–10 градусів на глибині 10 сантиметрів. Саме в таких умовах бульби починають активно проростати і формувати здорову кореневу систему.

При більш холодному ґрунті процес гальмується, що може призвести до втрати частини врожаю. Досвідчені господарі звертають увагу і на природні ознаки: наприклад, розпускання листків на березі традиційно вважається сигналом, що настав сприятливий момент для посадки.

Важливим є й місячний календар, який у сільському господарстві має глибокі традиції. Хоча сучасна наука не підтверджує прямого впливу фаз

Місяця на ріст рослин, багато фермерів досі орієнтуються на сприятливі дні для посадки, відзначаючи, що це дає позитивний результат у поєднанні з дотриманням агротехнічних правил.

Таким чином, відповідь на питання про найкращий місяць для посадки картоплі є багатофакторною.

Найчастіше це травень, однак визначальними залишаються температура ґрунту, погодні умови та навіть локальні кліматичні відмінності. Саме поєднання цих чинників дає можливість отримати стабільний і якісний врожай, який має важливе значення для продовольчої безпеки країни.

