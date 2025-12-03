Найбільше у світі родовище літію відкрили у США: чи є схожий потенціал у України

США оголосили про відкриття, яке вже називають тектонічним зсувом для глобального ринку критичних металів: під стародавнім вулканічним кратером McDermitt Caldera, що лежить просто на адміністративній межі штатів Невада та Орегон, виявлено поклади літію масштабів, які змінюють саме поняття «великого родовища».

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Science Advances.

Згідно з офіційним дослідженням, оприлюдненим у журналі Science Advances, у глинах кальдери може міститися від двадцяти до сорока мільйонів тонн металу — цифра, що перекроює карту світового видобутку і переводить США у зовсім іншу вагову категорію.

Загальне положення

За нинішньої вартості карбонату літію на американському ринку, яка тримається поблизу позначки 37 тисяч доларів за тонну, загальний економічний потенціал відкриття оцінюють приблизно у півтора трильйона доларів.

Для енергетичного сектору це не просто нова сировинна точка на мапі, а фундамент майбутніх виробничих ланцюгів, які прямо впливатимуть на глобальні ціни та політику енергетичної автономії. Парадоксально, але частина цих колосальних запасів лежить буквально під ногами — у шарах порід, що залягають настільки близько до поверхні, що дають змогу розглянути відкрите кар’єрне відпрацювання, істотно спрощуючи економіку проекту.

Історія походження цього ресурсу сягає далекого минулого: супервулкан, який вибухнув приблизно 16 мільйонів років тому, не лише перекроїв тодішній ландшафт, а й розсіяв у магматичних породах високі концентрації солей та мінералів, багатих на літій. Подальші геологічні процеси перетворили ці нашарування на унікальні за складом глини — саме той ресурс, який сьогодні розглядають як новий глобальний центр тяжіння для виробників акумуляторів.

Потенціал України

Окремого осмислення потребує те, як це відкриття виглядає у порівнянні з українським потенціалом. Україна має родовища, які упродовж останніх років викликають стабільний інтерес інвесторів. Найточніше вивченим вважається Положівське родовище на Кіровоградщині — його офіційно підтверджені запаси становлять понад 760 тисяч тонн у перерахунку на карбонат літію.

Інші перспективні ділянки — Добра, Шевченківська зона та Крута Балка — доповнюють геологічну картину, але сукупна оцінка українських запасів навіть у найоптимістичніших версіях становить лише декілька мільйонів тонн. Це означає, що McDermitt Caldera, лише одна геологічна структура на заході США, перевищує наш потенціал у десятки разів, формуючи диспропорцію, яку неможливо ігнорувати.

Відкриття у США не обмежується гучними цифрами — воно прямо впливає на структуру ринку. За прогнозами міжнародних енергетичних агентств, глобальний попит на літій до 2040 року може зрости у вісім разів.

З огляду на цю траєкторію нові американські обсяги здатні охолодити ціновий тиск, а також зменшити залежність США від імпортних потоків із Південної Америки та Азії. Це стратегічний актив, який одночасно підсилює позиції Вашингтона у переговорах щодо критичних матеріалів і задає нову планку для всіх учасників ринку.

Втім, за всією величчю потенціалу не зникає складність екологічної складової. Видобуток літію з глинистих покладів потребує специфічних технологій, а роботи такого масштабу завжди пов’язані з ризиками для локальних водних систем та екосередовища.

США готуються до масштабної дискусії між промисловістю, екологами та місцевими громадами — і це лише перший етап довгого процесу.

Для України це відкриття звучить як дзвінкий сигнал: мати ресурс — недостатньо. Необхідні інвестиції у розвідку, сучасні технології, промислові дослідження, а головне — стабільна та передбачувана система регулювання. Наші поклади не зрівняються з McDermitt Caldera за кількістю, проте вони можуть стати гарантією економічної стійкості, якщо їх нарешті інтегрувати у реальний сектор із правильними умовами для інвестора.

