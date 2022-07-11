И снова Ухань: там зафиксирован первый случай редкого заболевания

В университете города Ухань в центральном Китае был диагностирован один случай холеры, подтвердили местные медицинские службы в понедельник. По их словам, эпидемиологическое расследование пока не выявило других инфекций.

9 июля у пациента появились симптомы заболевания, включая диарею, рвоту и небольшую лихорадку. Впоследствии анализы подтвердили заражение бактерией холеры. Люди вокруг пациента были отправлены на анализы, а некоторые места были закрыты для дезинфекции, говорится в сообщении департамента здравоохранения района Учан в Ухане, пишет Первая Лента.

Инфицированный пациент пролечен, болезнь находится «под контролем», симптомы исчезли, говорится в заявлении, цитируемом китайскими СМИ.

Первые в мире случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2, ответственным за пандемию Covid-19, были выявлены именно в Ухане на рубеже 2019 и 2020 годов. В Китае холера выявляется сравнительно редко. По данным Bloomberg, в марте недавно был диагностирован один случай заболевания, а в прошлом году было зарегистрировано в общей сложности пять случаев.

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