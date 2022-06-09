Оспа обезьян: удивительное открытие немецких ученых

В Германии через три недели после появления первого случая оспы обезьян официальное число подтвержденных случаев составляет 113. «Все случаи, зарегистрированные в Институте Роберта Коха (RKI) в Германии, связаны с мужчинами», — заявила пресс-секретарь учреждения в среду.

Во вторник RKI подтвердил 80 активных случаев по всей стране. Значительная часть зарегистрированных инфекций связана со столицей Германии. Во вторник 72 пострадавших находились под наблюдением службы здравоохранения Берлина, 13 из которых потребовалась госпитализация, пишет Первая Лента.

Данные на данный момент показывают, что Германия, наряду с Великобританией, Испанией и Португалией, входит в число европейских стран с особенно высоким числом диагностированных случаев оспы обезьян.

По данным RKI, в случае обезьяньей оспы возбудитель чаще всего передается от человека к человеку при тесном физическом контакте. Эксперты предупреждают о распространении вируса, в том числе на предстоящих фестивалях и мероприятиях. По данным ВОЗ, обезьянья оспа в основном встречается у мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, хотя зарегистрированы случаи заражения и женщин.

Европейское бюро ВОЗ сообщило на прошлой неделе, что эпидемия оспы обезьян в Европе началась в середине апреля. Это крупнейшая и наиболее географически распространенная эпидемия болезни, когда-либо зарегистрированная за пределами эндемичных районов Африки.

Ранее мы сообщали, что оспа обезьян добралась до Европы.