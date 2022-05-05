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Против Кабаевой Евросоюз может ввести санкции — СМИ

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 5 мая, 2022
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6 мая послы европейских стран будут обсуждать шестой пакет санкций

Против Кабаевой Евросоюз может ввести санкции — СМИ

Евросоюз пока не утвердил новый список с подсанкционными лицами / Коллаж "Сегодня"

В еще неодобренном шестом пакете санкций против России может фигурировать бывшая российская гимнастка Алина Кабаева, которую многие считают женой российского президента Владимира Путина. Сейчас она возглавляет совет директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», который управляет многими пропагандистскими СМИ в России.

О такой вероятности сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Что известно

Согласно санкционному документу, который оказался в распоряжении агентства, Кабаева «тесно связана с президентом Владимиром Путиным». Именно поэтому предлагается ввести против нее санкции.

Против Кабаевой Евросоюз может ввести санкции — СМИ

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Список лиц, которым запрещено будет въезжать в ЕС и совершать с ними сделки, должен быть одобрен правительствами стран ЕС и может измениться перед принятием окончательного решения. Ожидается, что послы ЕС обсудят и, возможно, одобрят шестой пакет санкций против России в пятницу, 6 мая. Этот же пакет включает меры по поэтапному отказу от импорта российской нефти до 2022 года.

Санкционная удавка

  • Появились сведения, что Евросоюз может ввести санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла. Об этом сообщает агентство AFP в Twitter со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии относительно новых санкций против России.
  • Как сообщает немецкое агентство DW, первым элементом пакета станут персональные санкции против российских офицеров и других лиц, "совершивших военные преступления в Буче и ответственных за бесчеловечную осаду Мариуполя".
  • По данным агентства Bloomberg, Евросоюз добавит к шестому пакету санкций запрет на сделки с недвижимостью с гражданами России, резидентами и организациями из РФ.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 5 мая, 2022
0 0 1 минута чтения
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