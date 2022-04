Япония предоставит Украине беспилотники и костюмы химической защиты

Помощь будет предоставлена в рамках поддержки Украины в войне с Россией

Министерство обороны Японии предоставит Украине комплекты ядерной, биологической и химической защиты и беспилотники. Об этом в Twitter сообщает японское оборонное ведомство.

"Минобороны Японии решило предоставить украинскому правительству костюмы NBC, маски NBC и дроны. Борьба украинцев за свою страну все еще продолжается, так что Минобороны Японии будет и впредь оказывать нашу максимальную поддержку. За Украину", – говорится в публикации.

#JMOD decided to newly provide NBC suits, NBC masks and Drones to Ukrainian government. The fight of Ukrainians to defend their country still continues so that JMOD will continue our utmost support. For #Ukraine. pic.twitter.com/Ge5YjawYOM

— Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) April 19, 2022

В ведомстве не уточнили, о каком количестве комплектов защитной одежды и оборудования идет речь, а также когда сроки отправки помощи для Украины.

Кто помогает Украине в войне с РФ

10 апреля советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США намерены предоставить Украине "оружие, которое ей необходимо" для защиты от России.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки собрали 100 дронов-камикадзе Switchblade и отправят их в Украину. Сначала эксперты США обучат группу наших военных ими пользоваться, после чего в ближайшее время передадут ВСУ.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия планирует кампанию по дезинформации мировых СМИ и политиков, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.

Союзники по НАТО заявляли, что будут поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо.

В то же время правительство Великобритании рассматривает вариант передачи Украине нового смертоносного оружия. Источник The Times в министерстве обороны предположил, что Великобритания может отправить артиллерийские системы дальнего действия.

США могут увеличить производство систем Stinger и Javelin, о которых просила Украина.

Европейский Союз продолжит вооружать Украину, так как не хочет ее поражения в войне. Об этом заявил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель.

