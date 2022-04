Шпагат между Брюсселем и Москвой. Спасет ли Лукашенко его звериное чутье на личную угрозу

Официальный Минск начал зондировать почву на Западе в надежде избежать ответственности за войну в Украине

Два диктатора хоть и ненавидят друг друга, но идут в одной связке / Фото: «Сегодня»

Кремль начал мстить за уничтоженный крейсер "Москва". Ранним утром 16 апреля Россия нанесла массированные ракетные удары по Украине.

Под обстрелы попали Львовская область, Киев, Харьков и Днепропетровская область. В этой атаке участвовали не только корабли агрессора в Черном море, но и его боевая авиация, которая базируется в Беларуси.

Сайт "Сегодня" рассказывает, как президент Лукашенко помогает России уничтожать украинцев и одновременно ищет возможности дистанциироваться от военных преступлений Путина.

Как Беларусь стала плацдармом для России

Александр Лукашенко открыто поддержал вторжение России в Украину и не только влип в историю, но и стал героем мемов. Его фраза "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принёс…" продолжает рвать Сеть.

По сути Беларусь сейчас стала одним большим военным лагерем России. Москва перебросила сюда боевые части, пехоту, авиацию, ракетные подразделения и войска обеспечения.

Сегодняшний удар по Львовской области нанесли самолеты Су-35, которые взлетели с аэродрома Барановичи. Наши военные иронично "поблагодарили" власти Беларуси за содействие агрессору.

Об активности агрессора на чужой территории можно судить по ежедневным сводкам, которые распространяет оппозиционный Телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

Ловушка для президента

Выступая перед Путиным со своей знаменитой речью в поддержку вторжения Александр Лукашенко рассчитывал на солидные бонусы от победителя. Не только он, но и многие политики Запада отводили Украине 2-3 дня до полной капитуляции после начала агрессии. Но сегодня идет уже 52-й день войны, Россия потеряла больше 20 000 солдат, а крейсер "Москва" лежит на дне Черного моря…

Этого не ожидал никто, и упрекать Лукашенко в отсутствии политической дальновидности нельзя. Есть вещи, которые просчитать невозможно.

Одним из первых необычайную изворотливость Лукашенко оценил еще в середине 90-х покойный Борис Немцов, который принимал участие в закрытых переговорах Ельцина и Лукашенко по интеграции двух стран.

На одном из мероприятий не для широкой публики, на котором присутствовал и автор этих строк, Борис Немцов заявил, что Лукашенко просто водит всех за нос, но ухитряется добиваться своего.

"Он требует от нас то одного, то другого, каких-то невозможных вещей… При этом сам не выполняет договоренностей, и это как-то сходит ему с рук. Но подписывать документы на его условиях мы тоже не собираемся", – пояснил политик, который тогда был в фаворе у президента Ельцина.

У человека, который удерживает власть вот уже 28 лет, должны быть качества, помогающие ему добиваться целей. Одно из них – "звериное чутье" на любые угрозы.

Первым такую характеристику президенту Беларуси выдал кремлевский политолог Андрей Суздальцев после переговоров Путина и Лукашенко в Сочи в 2020 году.

"Лукашенко, он чувствует, если что-то не то происходит. Чутьё у него звериное", – так эксперт прокомментировал итог переговоров по нефти.

Или пан или пропал

Личные отношения двух диктаторов тоже не образец дружбы. Тот же Немцов неоднократно заявлял, что "Путин ненавидит Лукашенко". Если вспомнить, как президент Беларуси высказывался о политике Кремля, то станет ясно, что Лукашенко платит Путину той же монетой. Как это обычно и водится между заклятыми друзьями.

"Без всяких на то оснований Россия записала себя в ведущие центры силы в мире… На хрена кому нужен такой союз… Имперский стиль в том и заключается, чтобы подмять и подавить…", – эти цитаты Лукашенко говорят сами за себя.

Фильм NEXTA о реальных взаимоотношениях двух тиранов

Несмотря на то, что Александр Лукашенко находится под личными санкциями Запада (его победу на выборах 2020 года не признали ЕС, Украина и США) быть в тандеме с Путиным, самым токсичным человеком современности, даже для него слишком уж явный перебор.

Поэтому Лукашенко вновь пытается "продать" Западу свою прикладную полезность. Официальный Минск начал зондировать тему примирения с Западом и своего участия в будущих мирных переговорах по Украине.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей написал официальное письмо в ЕС выдержанное необычайно в теплых и миролюбивых тонах. Копию письма обнародовал в своем TwitterРикард Йозвяк, европейский обозреватель Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

quite a letter from the foreign minister of #Belarus to some counterparts in the EU complaining about a "witch hunt" against Belarus, a new "ice age" & "Berlin wall" in EU-Belarus relations & rejection that Belarus "somehow being involved in the hostilities in #Ukraine". #Russiapic.twitter.com/L40cx8efIF

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 14, 2022

"Давайте все обратимся к дипломатическому инструментарию, чтобы восстановить диалог, который является единственным средством для поиска пути движения вперед в любых обстоятельствах. Надеюсь, мудрость, прагматизм, поддержка суверенитета и независимости всех стран Европы, в том числе Беларуси, и желание сохранить мир и процветание для всех будут направлять нас в этих усилиях", – написал Владимир Макей.

Он также заверил Европу, что "Беларусь не будет втянута в войну" России против Украины. И взамен на это, лишь просит о возобновлении диалога с официальным Минском.

Официальной реакции Кремля и Минска на факт огласки такого письма не было. И это говорит о том, что стороны пока выжидают и просчитывают дальнейшие варианты.

По мнению историка и политического обозревателя Александра Фридмана появление такого письма важно рассматривать по дате отправки – 6 апреля. Об этом передает ресурс Салидарнасць.

"Для меня ключевое то, что они среагировали. Это, с моей точки зрения, и есть ответ режима Лукашенко на Бучу. Конечно, в тексте этого нет – они не настолько глупы, чтобы подставляться, и исходили из того, что письмо может быть "слито", перехвачено и прочее. Но им было важно именно после событий в Буче дистанцироваться", – говорит Фридман.

Он также пояснил почему все стороны хранят демонстративное молчание.

"В России, по моим наблюдениям, об этом вообще не пишут. На Западе тоже не обсуждают, потому что официальную белорусскую позицию никто всерьез не воспринимает. Тот факт, что мы вообще знаем о существовании письма – и есть ответ европейской стороны, мол, мы с тобой никаких переговоров вести не будем. Белорусские власти, со своей стороны, не дезавуировали его, не опровергли и не подтвердили, что такое письмо было", – рассказал политолог.

Ставки слишком высоки

Чтобы спастись Александру Лукашенко сейчас предстоит продемонстрировать невиданный политический трюк – сыграть в шахматный покер сидя на шпагате между Брюсселем и Москвой.

Удастся ли – вопрос на 100 миллионов… Одно дело предоставить свою территорию для армии РФ (здесь хоть можно формально сослаться на Союзный договор с Москвой – Ред.), другое дело – получить обвинения в военных преступлениях против человечности и геноциде.

Трагедия Бучи, массовые казни мирных украинцев в Ирпене, Бородянке, Ворзеле, изнасилования женщин и детей, тотальное мародерство… Платить по этим путинским счетам Лукашенко точно не желает.

