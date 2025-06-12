Путін вирішив посилювати сухопутні війська РФ: що сталося
Путін дав новий наказ щодо армії Російської Федерації, яка веде війну проти України.
Російський лідер Володимир Путін озвучив чергові вказівки військовому керівництву, які передбачають радикальне нарощування боєздатності сухопутних військ.
Про це повідомляє «ПЛ».
Виступаючи перед представниками силових структур, Путін підкреслив, що в умовах сучасних збройних конфліктів основна вага продовжує залишатися саме за сухопутними компонентами армії.
За словами президента РФ, пріоритетним завданням на найближчу перспективу є суттєве посилення бойових можливостей цих підрозділів, створення стабільного технологічного фундаменту для їх довгострокового розвитку, а також активна розробка нових зразків озброєнь із високими тактико-технічними характеристиками та значним потенціалом модернізації.
Путін акцентував, що посилення сухопутних сил має супроводжуватися комплексною модернізацією всієї військової інфраструктури та виробничої бази оборонно-промислового комплексу РФ.
Крім сухопутної компоненти, російський лідер акцентував увагу на продовженні розвитку військово-морського флоту та підтриманні стратегії ядерного стримування.
У своїй заяві він окремо згадав стратегічні ядерні сили РФ, стверджуючи, що наразі частка новітніх озброєнь у складі ядерної тріади країни досягла 95%, що, за його словами, є найвищим показником серед усіх ядерних держав.
Ця оцінка озвучена в контексті запуску чергової державної програми озброєнь Російської Федерації, розрахованої на період 2027-2036 років. Путін назвав ядерну зброю ключовим інструментом забезпечення суверенітету РФ, а її модернізацію — одним із фундаментальних пріоритетів майбутньої програми.
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