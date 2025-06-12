Путін вирішив посилювати сухопутні війська РФ: що сталося

Російський лідер Володимир Путін озвучив чергові вказівки військовому керівництву, які передбачають радикальне нарощування боєздатності сухопутних військ.

Про це повідомляє «ПЛ».

Виступаючи перед представниками силових структур, Путін підкреслив, що в умовах сучасних збройних конфліктів основна вага продовжує залишатися саме за сухопутними компонентами армії.

За словами президента РФ, пріоритетним завданням на найближчу перспективу є суттєве посилення бойових можливостей цих підрозділів, створення стабільного технологічного фундаменту для їх довгострокового розвитку, а також активна розробка нових зразків озброєнь із високими тактико-технічними характеристиками та значним потенціалом модернізації.

Путін акцентував, що посилення сухопутних сил має супроводжуватися комплексною модернізацією всієї військової інфраструктури та виробничої бази оборонно-промислового комплексу РФ.

Крім сухопутної компоненти, російський лідер акцентував увагу на продовженні розвитку військово-морського флоту та підтриманні стратегії ядерного стримування.

У своїй заяві він окремо згадав стратегічні ядерні сили РФ, стверджуючи, що наразі частка новітніх озброєнь у складі ядерної тріади країни досягла 95%, що, за його словами, є найвищим показником серед усіх ядерних держав.

Ця оцінка озвучена в контексті запуску чергової державної програми озброєнь Російської Федерації, розрахованої на період 2027-2036 років. Путін назвав ядерну зброю ключовим інструментом забезпечення суверенітету РФ, а її модернізацію — одним із фундаментальних пріоритетів майбутньої програми.

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