Резня в Буче. Папа Римский развернул флаг Украины в память жертв убийц из РФ

Понтифик помолился за прекращение войны и призвал не забывать об украинском народе

Папа Римский помолился за прекращение войны с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Папа Римский Франциск осудил военные преступления армии России в Буче и призвал молиться за невинно убитых и прекращение войны в Украине.

Соответствующее заявление он сделал 6 апреля на всеобщей аудиенции в Ватикане, сообщает Vatican News.

"Свежие новости о войне в Украине, вместо того, чтобы приносить облегчение и надежду, показывают вместо этого новые зверства, как резня в Буче. Все более ужасные акты жестокости, совершенные также и против гражданского населения, беззащитных женщин и детей. Это жертвы, невинная кровь взывает к небу и умоляет: "Да будет положен конец этой войне! Заставьте оружие умолкнуть! Пусть больше не сеется смерть и разрушение! "Помолимся вместе за это", – заявил понтифик.

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Папа Римский рассказал, что накануне из Бучи привезли украинский флаг. Он встал, развернул флаг и сказал:

"Этот флаг прибыл с войны, именно из этого многострадального города Бучи. И здесь есть несколько украинских детей, которые теперь вместе с нами. Поприветствуем их и помолимся вместе за них".

Под аплодисменты паломников на сцену к Папе Римскому вышла группа украинских детей, а понтифик поцеловал флаг и заявил:

"Эти дети должны были бежать и прибыть в чужую землю: это один из плодов войны. Не забывайте о них, не забывайте об украинском народе".

Бучанская резня

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили множество мирных жителей, тела жертв хаотически были разбросаны на улицах города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.

По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, в городе в братской могиле похоронили 280 местных жителей. Некоторые убитые – подростки лет 14.

Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

По материалам: Сегодня