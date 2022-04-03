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Литва первой из стран ЕС полностью отказалась от российского газа

Photo of Admin Admin Send an email 8 минут agoОбновлено: 3 апреля, 2022
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Премьер-министр Литвы назвала импортный газ из РФ токсичным

Литва первой из стран ЕС полностью отказалась от российского газа

Ингрида Шимоните пообещала, что Литва "не будет потреблять ни кубометра токсичного российского газа" / Фото: Коллаж: Сегодня

Литва первой среди стран Европейского Союза отказалась от импорта российского газа.

Об этом сообщила в Twitter премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Отныне и впредь Литва не будет потреблять ни кубометра токсичного российского газа. Литва стала первой страной ЕС, отказавшейся от импорта российского газа", – написала она.

From now and so on Lithuania won't be consuming a cubic cm of toxic russian gas.
LT is the first EU country to refuse Russian gas import.

— Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) April 3, 2022Кто еще отказывается от российского газа

После вторжения российских войск в Украину отказаться от поставок газа из страны-агрессора решила Польша. Решение должно вступить в силу с 2023 года – после завершения действующего контракта.

Литва первой из стран ЕС полностью отказалась от российского газа

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Австралия решила больше не покупать российский газ, отказаться от нефти и ввести ограничения на другие товары из РФ.

Также Германия и Норвегия заявляли о переговорах по строительству водородного трубопровода для снижения зависимости Европы от российских энергоносителей.

От новых поставок газа у торговых компаний российского "Газпрома" в Европе отказалась также крупнейшая немецкая энергетическая компания E.ON.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 8 минут agoОбновлено: 3 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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