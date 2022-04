Литва первой из стран ЕС полностью отказалась от российского газа

Премьер-министр Литвы назвала импортный газ из РФ токсичным

Ингрида Шимоните пообещала, что Литва "не будет потреблять ни кубометра токсичного российского газа" / Фото: Коллаж: Сегодня

Литва первой среди стран Европейского Союза отказалась от импорта российского газа.

Об этом сообщила в Twitter премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Отныне и впредь Литва не будет потреблять ни кубометра токсичного российского газа. Литва стала первой страной ЕС, отказавшейся от импорта российского газа", – написала она.

From now and so on Lithuania won't be consuming a cubic cm of toxic russian gas.

LT is the first EU country to refuse Russian gas import.

— Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) April 3, 2022Кто еще отказывается от российского газа

После вторжения российских войск в Украину отказаться от поставок газа из страны-агрессора решила Польша. Решение должно вступить в силу с 2023 года – после завершения действующего контракта.

Далее по теме

У Путина есть две патологии и странная склонность – психолог

Вчера, 17:15

Ракета, которая взорвалась в Белгороде, прилетела из России – расследователи

Вчера, 15:39

Великобритания хочет вооружить Украину противокорабельными ракетами для защиты Одессы

Сегодня, 02:59

Австралия решила больше не покупать российский газ, отказаться от нефти и ввести ограничения на другие товары из РФ.

Также Германия и Норвегия заявляли о переговорах по строительству водородного трубопровода для снижения зависимости Европы от российских энергоносителей.

От новых поставок газа у торговых компаний российского "Газпрома" в Европе отказалась также крупнейшая немецкая энергетическая компания E.ON.

По материалам: Сегодня