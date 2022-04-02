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Информации о мобилизации войск России в Приднестровье нет – МИД Молдовы

Photo of Admin Admin Send an email 10 минут agoОбновлено: 2 апреля, 2022
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Власть страны продолжает наблюдать за ситуацией

Информации о мобилизации войск России в Приднестровье нет – МИД Молдовы

Молдова следит за ситуацией с безопасностью в регионе. / Фото: Коллаж: Сегодня

У Молдовы на данный момент нет информации, которая подтверждает мобилизацию российских войск в Приднестровье.

Об этом сообщило в Twitter МИД Молдовы.

Действия Молдовы

"Власти продолжат мониторинг и обмен информацией с нашими партнерами в целях обеспечения безопасности наших граждан", – заявили в МИД.

At this moment, there is no information to confirm the mobilisation of troops in the Transnistrian region.
The authorities will continue to monitor and exchange information with our partners in order to ensure the security of our citizens.

— MFA Moldova (@MoldovaMFA) April 2, 2022

Информации о мобилизации войск России в Приднестровье нет – МИД Молдовы

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Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, базирующихся на территории Приднестровского региона Республики Молдова, для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной.

"Войска РФ и подразделения так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" передислоцируются с целью подготовки к демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", – сказали в Генштабе.

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По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 10 минут agoОбновлено: 2 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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