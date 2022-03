По посольству США в Ираке выпустили ракеты (видео)

Губернатор Эрбиля Омед Хошнав заявил, что упало несколько ракет

В Ираке был совершён ракетно-бомбовый удар. Коллаж "Сегодня"

В Ираке был совершён ракетно-бомбовый удар. Предположительно, атаковали консульство США. Самолёты ВВС США уже подняты в воздух.

Об этом сообщает jpost.com.

Губернатор Эрбиля Омед Хошнав заявил, что упало несколько ракет, но неясно, было ли целью консульство США или аэропорт в городе. Сейчас в городе прогремело не менее трех взрывов, звучат сирены тревоги. Кроме этого, в регионе приостановлено авиасообщение.

Another video of the explosions that occurred in Erbil. pic.twitter.com/hm1dBotKUr

— Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) March 12, 2022

Как сообщается, на видео с места происшествия, размещенных в социальных сетях, видно несколько крупных взрывов в этом районе. Подтверждено, что ракеты были запущены из Ирана. Иран атакует военные объекты США в Ираке. Сейчас комплекс зданий посольства США охвачен огнём. Некоторые иранские информагенства подтверждают, что 6 баллистических ракет дальнего радиуса действия были направлены в консульство США в Эрбиле, Ирак.

"Ни о каких жертвах, включая военнослужащих США, в результате нападения Ирана на Эрбиль не сообщается" – заявил министр здравоохранения Курдистана.

Иран сообщает, что это месть за уничтожение двух иранских офицеров в Сирии силами израильских ВВС.

По словам репортера «Курдистан 24», студия «Курдистан 24» в этом районе также пострадала в результате нападения.

#Kurdistan24 studio.. pic.twitter.com/VgkjoWTNK0

— Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) March 12, 2022

Напомним, Украина осудила покушение на премьер-министра Ирака Мустафу Аль-Кадими, который совершили в ночь на 7 ноября прошлого года.

Ситуация

В Ираке остается напряженной ситуация с момента свержения западными войсками режима Саддама Хусейна в 2003 году.

В июле после переговоров президента США Джо Байдена с аль-Казыми стало известно, что до конца 2021 года должна окончательно завершиться американская боевая миссия на иракской территории.

По материалам: Сегодня