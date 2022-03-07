Конец эпохи: Назарбаева лишили политического влияния в Казахстане

Президент Токаев смог нейтрализовать своего предшественника

Токаев отстранил Назарбаева с ключевых постов / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в Конституцию государства, лишив своего предшественника Нурсултана Назарбаева ряда властных полномочий.

Документ, в частности, отменяет пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, сообщает zakon.kz.

Кроме того, отменена норма конституционного закона "О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы", предусматривающая согласование разрабатываемых инициатив по основным направлениям внутренней и внешней политики государства с Назарбаевым.

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Подписанным законом вносятся поправки в конституционные законы "О первом президенте РК – Елбасы", "Об Ассамблее народа Казахстана" и "О Совете безопасности РК".

Назарбаев лишился власти в результате протестов

В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим чрезвычайного положения в трех регионах.

Однако протесты в Казахстане переросли в кровавые столкновения со стрельбой.

Протесты сопровождались сносом памятников первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.

5 января Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов.

Токаев воспользовался нестабильной ситуацией, чтобы сместить Назарбаева и его близких родственников с ключевых постов в государстве.

7 января казахстанские СМИ сообщили, что Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан.

Лишь спустя две недели Нурсултан Назарбаев выпустил видеообращение, в котором заявил, что не покидал страну. Елбасы сообщил, что сегодня является пенсионером и находится на заслуженном отдыхе.

30 лет у власти

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном с 1989 по 2019 год.

В 1990-1991 Назарбаев был президентом Казахской ССР, затем пять раз избирался главой Республики Казахстан. Его полномочия были продлены в результате референдума.

Назарбаев получил официальный титул первого президента Республики Казахстан — Елбасы (Лидера нации).

После ухода с президентского поста в 2019 году Назарбаев сохранял посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан", а также оставался членом Конституционного совета Казахстана.

По материалам: Сегодня