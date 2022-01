Поезд врезался в самолет: нетипичная авария в США (ВИДЕО)

Опасная авария произошла в США. По данным зарубежных СМИ, в Калифорнии легкий самолет аварийно сел на железнодорожные пути. Через несколько мгновений в машину врезался мчащийся поезд.

Опасная авария в США произошла в воскресенье, 9 января, днем, пишет Первая Лента со ссылкой на Reuters.

— Взлет самолета был неудачным, и машина приземлилась на железнодорожные пути возле часто посещаемого перекрестка, — сообщил агентству Reuters очевидец аварии Луис Хименес.

Как добавил мужчина, полицейские спасли пилота за несколько секунд до столкновения. «Некоторые обломки разбившегося самолета чуть не попали в меня», — добавил Хименес.

В сеть попала опубликованная полицией Лос-Анджелеса запись, на которой видны действия спецслужб. Камера зафиксировала момент, когда офицеры пытаются освободить пилота Cessna из машины.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo