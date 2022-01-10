В мире

Поезд врезался в самолет: нетипичная авария в США (ВИДЕО)

Инцидент произошел вчера, девятого января

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 10 января, 2022
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Опасная авария произошла в США. По данным зарубежных СМИ, в Калифорнии легкий самолет аварийно сел на железнодорожные пути. Через несколько мгновений в машину врезался мчащийся поезд.

Опасная авария в США произошла в воскресенье, 9 января, днем, пишет Первая Лента со ссылкой на Reuters.

— Взлет самолета был неудачным, и машина приземлилась на железнодорожные пути возле часто посещаемого перекрестка, — сообщил агентству Reuters очевидец аварии Луис Хименес.

Как добавил мужчина, полицейские спасли пилота за несколько секунд до столкновения. «Некоторые обломки разбившегося самолета чуть не попали в меня», — добавил Хименес.

В сеть попала опубликованная полицией Лос-Анджелеса запись, на которой видны действия спецслужб. Камера зафиксировала момент, когда офицеры пытаются освободить пилота Cessna из машины.

Вся запись длится 18 секунд. В конечном итоге службам удается освободить мужчину и в последний момент убежать на несколько метров от самолета. Буквально через три секунды в самолет врезался мчащийся поезд. От Цессны ничего не осталось.

Как сообщили в полиции, состояние пилота стабильное. Серьезных травм он не получил. В Twitter Департамент полиции Лос-Анджелеса поздравил своих сотрудников, которые «проявили героизм и спасли жизнь пилоту во время молниеносной операции».

Ранее мы сообщали, что в авиакатастрофе на Прикарпатье погиб владелец аэродрома и американцы.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 10 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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