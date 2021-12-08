Британские ученые обнаружили новую версию Омикрона

Британские ученые считают, что они определили «невидимую» версию варианта Омикрона, которую невозможно изначально отличить от других вариантов коронавируса с помощью ПЦР-тестирования.

Невидимая версия имеет много общих мутаций со стандартным Omicron, но не имеет одного конкретного генетического изменения, которое позволяет использовать тестирование типа ПЦР, чтобы пометить вирус как возможный вариант Omicron и подвергнуть его полному генетическому секвенированию, чтобы подтвердить это, пишет Первая Лента со ссылкой на Guardian.

Эта версия по-прежнему обнаруживается как коронавирус всеми стандартными тестами и может быть идентифицирована как Омикрон посредством генетического секвенирования, но выявление вероятных случаев с помощью ПЦР-тестирования значительно ускорило идентификацию варианта Омикрона.

Исследователи отмечают, что еще слишком рано предсказывать, будет ли новая версия Omicron распространяться так же, как и стандартная версия, но говорят, что она генетически отличается и может вести себя по-другому.

Эта версия была впервые замечена среди образцов коронавируса, отправленных в последние дни из Южной Африки, Австралии и Канады, но, возможно, уже распространяется дальше. Из семи выявленных на данный момент случаев ни один не произошел из Великобритании.

Ранее доктор Фаучи раскрыл новую информацию по поводу Омикрона.