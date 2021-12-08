Доктор Фаучи раскрыл новую информацию по поводу Омикрона

«Почти наверняка», что новый вариант коронавируса Omikron не вызывает более серьезных симптомов COVID-19, чем вариант Delta, сообщил во вторник главный медицинский советник президента США доктор Энтони Фаучи.

Однако, по его мнению, необходимо подождать еще «минимум две недели», чтобы узнать, может ли «Омикрон» быть менее опасным, чем «Дельта». «Почти наверняка он не более опасен, чем Дельта», — сказал Фаучи AFP. «Есть даже некоторые признаки того, что он может быть менее грозным», — добавил врач, пишет Первая Лента.

«Я думаю, что нам потребуется еще две недели, чтобы дождаться результатов исследования в Южной Африке, и, поскольку у нас больше инфекций в остальном мире, нам может потребоваться еще больше времени, чтобы узнать фактический уровень риска». — объяснил доктор Фаучи.

Он предупредил, что данные из Южной Африки не следует переоценивать, поскольку население страны очень молодое. Однако он отметил, что новый вариант, в конце концов, «явно очень заразен», возможно, даже больше, чем Delta.

Ранее мы сообщали, что штамм Омикрон уже в Украине.