Взрыв в самой большой шиитской мечети в афганском Кандагаре: много погибших

Происшествие случилось во время пятничной молитвы в мечети

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение. Коллаж "Сегодня".

В мечети афганского города Кандагар во время пятничной молитвы произошел теракт.

Об этом в Twitter сообщает афганский портал Amaj News.

Подробности происшествия

Происшествие случилось во время пятничной молитвы в мечети, которая принадлежит шиитской общине. Эти сведения подтверждают источники Amaj News и портала Ariana News. По словам очевидцев, на месте происшествия много погибших. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.

Информацию о теракте подтвердил представитель движения «Талибан»*, пресс-секретарь МВД Кари Саид Хости. По его словам, спецназ уже прибыл к мечети, «чтобы определить характер инцидента и привлечь виновных к ответственности».

«Мы с сожалением узнали, что произошел взрыв в мечети братьев-шиитов в Первом районе города Кандагар. Ряд наших соотечественников были убиты и ранены,» — написал он в твиттере.

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По материалам: Сегодня