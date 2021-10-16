В мире

Взрыв в самой большой шиитской мечети в афганском Кандагаре: много погибших

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа ago
0 0 1 минута чтения

Происшествие случилось во время пятничной молитвы в мечети

Взрыв в самой большой шиитской мечети в афганском Кандагаре: много погибших

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение. Коллаж "Сегодня".

В мечети афганского города Кандагар во время пятничной молитвы произошел теракт.

Об этом в Twitter сообщает афганский портал Amaj News.

Подробности происшествия

Происшествие случилось во время пятничной молитвы в мечети, которая принадлежит шиитской общине. Эти сведения подтверждают источники Amaj News и портала Ariana News. По словам очевидцев, на месте происшествия много погибших. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.

Информацию о теракте подтвердил представитель движения «Талибан»*, пресс-секретарь МВД Кари Саид Хости. По его словам, спецназ уже прибыл к мечети, «чтобы определить характер инцидента и привлечь виновных к ответственности».

«Мы с сожалением узнали, что произошел взрыв в мечети братьев-шиитов в Первом районе города Кандагар. Ряд наших соотечественников были убиты и ранены,» — написал он в твиттере.

Вас также могут заинтересовать другие подобные новости:

  • В жилом доме в России произошел взрыв: есть пострадавшие, а под завалами могут быть люди (видео)
  • В Киевской области прогремел взрыв на сахарном заводе, есть пострадавшие

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Секретарь СНБО: В розыске за государственную измену — 400 человек

1 час ago

Баскетбол: «Прометей» разгромил «Киев-Баскет» в центральной игре чемпионата Украины

2 часа ago

Валютные интервенции НБУ: Регулятор за три дня выкупил на межбанке почти $120 миллионов

3 часа ago

Никифоров: РФ не проявляет готовности к саммиту «Норманди» или встрече на уровне министров

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button