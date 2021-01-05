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Иран захватил танкер Южной Кореи с 20 моряками: названа причина

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Настоящей причиной захвата Вооруженными силами Ираном корейского нефтетанкера Hankuk Chemi в водах Персидского залива может быть замораживание 7 млрд долларов Сеулом в качестве санкций.

Об этом сообщает Reuters.

Накануне Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла Ирана Саида Бадамчи Шабестари и призвало его как можно скорее освободить судно и 20 человек экипажа. Подробности встречи не раскрываются, но журналистам дипломат заявил, что все корейские моряки находятся в безопасности.

Изначально иранские СМИ называли вероятной причиной инцидент нарушение закона о защите морской среды из-за того, что Hankuk Chemi перевозил более 7 тонн этанола.

Иран захватил танкер Южной Кореи с 20 моряками: названа причина

Танкер Hankuk Chemi / Фото: Reuters

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Но в компании-судовладельце Taikun Shipping сообщили, что до захвата судна Тегеран не предупреждал их о нарушении каких-либо законов. К тому же, в таком случае первыми к танкеру должны были подойти служащие береговой охраны, а не вооруженные солдаты.

Позже появилась информация о том, что таким образом Тегеран решил отомстить за замораживание Сеулом 7 млрд долларов в качестве координированных с США санкций.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
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