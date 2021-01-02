В Тихом океане бушует опасный “циклон-бомба”
Шторм бурлит в Беринговом море
В Тихом океане бурлит сильнейший шторм. Он бушует в Беринговом море, которое разделяет Россию и Аляску.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"По данным Национальной службы погоды США, так называемый "циклон-бомба" с ураганным ветром и 18-метровыми волнами ударил по участку Алеутских островов на Аляске. В центре шторма зафиксировали потенциально рекордно низкое барометрическое давление для Берингова моря в 921 миллибар. Чем ниже давление, тем сильнее буря. Национальная служба погоды сообщила, что скорость ветра на западе Алеутских островов достигает 160 километров в час", – говорится в сообщении.
По информации спасателей, шторм бушует далеко от населенных пунктов и не несет никакой опасности для людей. Но есть опасность для пассажиров самолетов и морских судов.
В тренде
В Шотландии намекнули на скорое возвращение в Евросоюз
Отметим, что в северной части Тихого океана ходят грузовые суда, которые ходят между Северной Америкой и Азией. Также район важен для промышленной рыбалки.
Here is the latest imagery of the #hurricaneforce low in the Pacific nearing the Bering Sea. Winds to 95 kts and wave heights over 50 ft are expected! pic.twitter.com/0lQs9l6Yl4
— NWS OPC (@NWSOPC) December 31, 2020
Ранее мы сообщали, что погода в Киеве в первых числах января будет дождливой и облачной. Синоптики прогнозируют дожди, туманы и понижение температуры воздуха.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
шторм
тихий океан
циклон
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?Украина Скандал с позолоченной украинской иконой: власти Боснии сделали циничное заявлениеПолитика Санду приняла присягу президента Молдовы и заговорила на украинском (видео)Другие страны Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны WhatsApp исчезнет со смартфоновУкраина
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+9432 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- Фейерверк взорвался в руках: футболист “Галатасарая” может ослепнуть (Фото 18+)
- В Шотландии намекнули на скорое возвращение в Евросоюз
- В BioNTech заявляют о нехватке вакцины от коронавируса: ситуация “не радужная”
Все новости
-
Двоевластие в Англии: “МЮ” догнал “Ливерпуль”
2 января, 00:13
Футбол
-
Стало известно, кто из футболистов больше всех подорожал в 2020 году
1 января, 23:54
Футбол
-
С белорусов будут взимать деньги за выезд за границу на машине
1 января, 23:44
Другие страны
-
Турция закрыла въезд из Британии: мутировавший коронавирус нашли у 15 человек
1 января, 23:01
Другие страны
-
Победитель Лиги чемпионов из “Барселоны” введен в искусственную кому
1 января, 22:53
Футбол
-
-
В Киеве в ДТП на Палладина погиб пешеход
-
Ярмоленко вышел – “Вест Хэм” победил: первый матч АПЛ в 2021 году
1 января, 21:58
Футбол
-
Луческу удивил, а УЕФА взбесил. Яркие футбольные эмоции ушедшего года
1 января, 21:57
Футбол
-
Рейтинг “неудачников” года: Месси подешевел на 40 млн евро, но это не рекорд
1 января, 21:36
Футбол
-
1 января, 21:30
Конгресс США принял оборонный бюджет с военной помощью Украине
Подробности
-
Франция ужесточила комендантский час из-за COVID-10 в 15 регионах
1 января, 21:07
Евросоюз
-
Умер автор исторического гола “Пари Сен-Жермен”
1 января, 20:45
Футбол
-
Российские хакеры получили доступ к исходному коду Microsoft
1 января, 20:29
США
-
Героям – слава, Путин – х*йло: как в Киеве прошел факельный марш в честь Бандеры (фото, видео)
1 января, 20:20
Украина
-
Фейерверк взорвался в руках: футболист “Галатасарая” может ослепнуть (Фото 18+)
1 января, 20:08
Футбол
-
Ситуация на Донбассе: боевики семь раз обстреляли украинские позиции
1 января, 20:05
Донбасс
-
Ломаченко назвал желаемую жертву: украинец хочет побить чемпиона
1 января, 19:26
Бокс
-
Пальто Balenciaga и сапоги Christian Dior: Мелания Трамп надела на себя 4,5 тысячи долларов
1 января, 19:26
Стиль
-
Норвегия возобновляет авиасообщение с Великобританией
1 января, 19:25
Другие страны
-
“Уходит эпоха”: Adobe Flash Player прекратил работу
1 января, 19:10
Другие страны
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2021
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня