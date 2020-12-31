Великобритания и Испания договорились о статусе Гибралтара

Территория останется в рамках Шенгенского соглашения

Великобритания и Испания достигли предварительного соглашения о статусе Гибралтара. Финальный договор по этому вопросу будет подписан в течение полугода.

Об этом заявила испанский министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лая.

В частности, Великобритания и Испания согласились, что на территории Гибралтара будут применяться некоторые договора, действующие в Европейском Союзе. Например, Шенгенское соглашение и таможенный режим для перевозки товаров.

Это позволит обеспечить бесперебойное передвижение на границе территории с Испанией после выхода Великобритании из ЕС.

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Как известно, Гибралтар вошел в состав Великобритании в 1713 году. Испания неоднократно пытался вернуть его. В конце 1960-х годов Испания из-за разногласий закрыла границу с Гибралтаром, а полностью открыла ее в 1985 году, перед своим вступлением в Европейское экономическое сообщество.

В 2002 году 99% гибралтарцев на референдуме отклонили предложение о разделении суверенитета территории между Лондоном и Мадридом. В то же время на референдуме по Brexit в 2016 году 95,9% жителей Гибралтара проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС.

Также в 2016 году Испания и Великобритания подписали налоговое соглашение по Гибралтару.

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