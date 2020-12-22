Вакцина Pfizer vs коронавирус-мутант: у создателей лекарства есть весомый аргумент

Новый штамм практически не отличается от старого, поэтому поводу переживать ученые не видят

Вакцина от коронавируса, разработанная компаниями BioNTech и Pfizer, будет действовать и против мутировавшего штамма, который впервые был обнаружен в Великобритании.

В этом, как сообщает The Sun, уверен учредитель BioNTech, немецкий врач и профессор Угур Сахин.

Он указал на то, что генетически новый вирус на "99% такой же, как и оригинальная версия", поэтому в BioNTech “доверяют своей вакцине”.

Читайте также:

В Украине “британского” коронавируса еще нет – Минздрав

“Вероятность того, что наша вакцина подействует … относительно высока. С научной точки зрения весьма вероятно, что иммунный ответ, который вызывает эта вакцина, также будет проявляться и с новой версией вируса”, – утверждает Сахин.

В тренде

Байдену сделали прививку от коронавируса в прямом эфире (фото и видео)

Но даже если вакцина не подействует, технология, которая использовалась для ее изготовления, позволяет за шесть недель разработать новую версию, специально для мутации.

Угур Сахин отметил необходимость дополнительных исследований для того, чтобы выяснить, как уже существующая вакцин взаимодействует с вирусом-мутантом. Более конкретно об этом можно будет говорить в ближайшие недели.

Напомним, что ранее пульмонолог Светлана Гук рассказала новостям "Сегодня", что те, кто уже переболел "китайским" коронавирусом, могут заразиться повторно "британским" штаммом.

По материалам: Сегодня