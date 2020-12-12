Россия расширила санкции против Украины
Под “специальные экономические меры” попали украинские чиновники
Правительство России расширило список против Украины.
Об этом идет речь в документе, размещенном на сайте российского Кабмина.
Так, в расширенный список вошли 849 человек. Согласно документу, среди лиц, против которых введены санкции в России, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, вице-спикер Руслан Стефанчук, министр внутренних дел Арсен Аваков, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, председатель делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и другие.
Документ был принят 7 декабря и вступает в силу со дня опубликования — с 11 декабря. Однако, какие именно “специальные экономические меры” будут применены к людям, которых в РФ внесли в список санкций, не сообщается.
В тренде
В России мужчина взорвал себя возле здания ФСБ, есть пострадавшие – СМИ
Ранее 10 декабря Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России. Они связаны с оккупацией Крыма.
Напомним, США расширили санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Теперь они распространяются и на фирмы, которые помогают в модернизации и установке оборудования на судах для укладки газопровода, а также в финансировании таких судов.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Россия
Арсен Аваков
Украина
санкции
Дмитрий Разумков
Руслан Стефанчук
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
После скандала в Совбезе Россия выдвинула требования КиевуРоссия СМИ узнали имя украинца, застреленного пограничниками РФУкраина В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное мореУкраина В России заявили о перестрелке на границе с Украиной: одного человека убилиРоссия Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина “не выполняет” Минские договоренностиПолитика Новая ссора России и США: уроженцев Курил признали японцамиСША
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+13514 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- Праздник может превратиться в траур: ВОЗ заявила о прыжке смертности от COVID-19
- “Водили с мешком на голове восемь месяцев”: узник боевиков Асеев рассказал о пытках в плену
- Покупают мешки для погребения и проверяют маски: как мэры городков борются с COVID-19
Все новости
-
Локдаун в январе: как его переживет экономика и бизнес
12 декабря, 08:15
Бизнес
-
12 декабря, 08:14
Коронавирус в Украине: выздоровевших снова значительно больше, чем заболевших
Подробности
-
В Нью-Йорке женщина за рулем протаранила толпу митингующих (видео)
12 декабря, 08:06
США
-
ФИФА назвала тройку лучших футболистов года: нужно выбрать одного
12 декабря, 07:55
Футбол
-
Почти 1000 евро за работу упаковщиком: кому в Европе платят минималку и какая она
12 декабря, 07:35
Бизнес
-
-
Мороз и мокрый снег: какой будет погода 12 декабря
12 декабря, 07:28
Украина
-
Прощай, COVID-19: как в мире “монетизируют” коронавирус, в том числе в Украине
12 декабря, 07:16
Финансы
-
Самая дорогая проститутка США подала в суд на Неваду из-за локдауна
-
Гороскоп на сегодня 12 декабря: Водолеям нужно принять много важных решений, а Рыбам – отдохнуть
12 декабря, 05:25
Психология
-
Готовятся к боям? Боевики на передовой усиленно роют позиции
12 декабря, 05:18
Донбасс
-
В США разрешили вакцину от коронавируса Pfizer
12 декабря, 04:54
США
-
Выборы в США: в Висконсине суд отклонил иск Трампа о нарушениях
12 декабря, 03:56
США
-
США ожидают еще 100 млн доз вакцин от COVID-19 Moderna
12 декабря, 03:04
США
-
В Австрии разрешили эвтаназию
12 декабря, 02:20
Евросоюз
-
Байден назвал имена новых членов своей администрации
12 декабря, 01:28
США
-
Степанов: Локдаун в Украине нужно было вводить еще в ноябре
12 декабря, 00:29
Украина
-
Где украинцы будут встречать Новый год – опрос
11 декабря, 23:59
Украина
-
Белорусские чиновники “наехали” на футболиста-противника Лукашенко
11 декабря, 23:58
Футбол
-
Россия расширила санкции против Украины
11 декабря, 23:55
Россия
-
В Офисе президента прокомментировали вопрос “дыры” в бюджете
11 декабря, 23:45
Экономика
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2020
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня