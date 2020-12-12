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Россия расширила санкции против Украины

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Под “специальные экономические меры” попали украинские чиновники

Правительство России расширило список против Украины.

Об этом идет речь в документе, размещенном на сайте российского Кабмина.

Так, в расширенный список вошли 849 человек. Согласно документу, среди лиц, против которых введены санкции в России, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, вице-спикер Руслан Стефанчук, министр внутренних дел Арсен Аваков, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, председатель делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и другие.

Документ был принят 7 декабря и вступает в силу со дня опубликования — с 11 декабря. Однако, какие именно “специальные экономические меры” будут применены к людям, которых в РФ внесли в список санкций, не сообщается.

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Ранее 10 декабря Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России. Они связаны с оккупацией Крыма.

Напомним, США расширили санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Теперь они распространяются и на фирмы, которые помогают в модернизации и установке оборудования на судах для укладки газопровода, а также в финансировании таких судов.

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