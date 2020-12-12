Россия расширила санкции против Украины

Под “специальные экономические меры” попали украинские чиновники

Правительство России расширило список против Украины.

Об этом идет речь в документе, размещенном на сайте российского Кабмина.

Так, в расширенный список вошли 849 человек. Согласно документу, среди лиц, против которых введены санкции в России, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, вице-спикер Руслан Стефанчук, министр внутренних дел Арсен Аваков, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, председатель делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и другие.

Документ был принят 7 декабря и вступает в силу со дня опубликования — с 11 декабря. Однако, какие именно “специальные экономические меры” будут применены к людям, которых в РФ внесли в список санкций, не сообщается.

В тренде

В России мужчина взорвал себя возле здания ФСБ, есть пострадавшие – СМИ

Ранее 10 декабря Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России. Они связаны с оккупацией Крыма.

Напомним, США расширили санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Теперь они распространяются и на фирмы, которые помогают в модернизации и установке оборудования на судах для укладки газопровода, а также в финансировании таких судов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Россия

Арсен Аваков

Украина

санкции

Дмитрий Разумков

Руслан Стефанчук

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

После скандала в Совбезе Россия выдвинула требования КиевуРоссия СМИ узнали имя украинца, застреленного пограничниками РФУкраина В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное мореУкраина В России заявили о перестрелке на границе с Украиной: одного человека убилиРоссия Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина “не выполняет” Минские договоренностиПолитика Новая ссора России и США: уроженцев Курил признали японцамиСША

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+13514 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Праздник может превратиться в траур: ВОЗ заявила о прыжке смертности от COVID-19

“Водили с мешком на голове восемь месяцев”: узник боевиков Асеев рассказал о пытках в плену

Покупают мешки для погребения и проверяют маски: как мэры городков борются с COVID-19

Все новости

Локдаун в январе: как его переживет экономика и бизнес 12 декабря, 08:15

Бизнес

12 декабря, 08:14 Коронавирус в Украине: выздоровевших снова значительно больше, чем заболевших Подробности

В Нью-Йорке женщина за рулем протаранила толпу митингующих (видео) 12 декабря, 08:06

США

ФИФА назвала тройку лучших футболистов года: нужно выбрать одного 12 декабря, 07:55

Футбол

Почти 1000 евро за работу упаковщиком: кому в Европе платят минималку и какая она 12 декабря, 07:35

Бизнес



Мороз и мокрый снег: какой будет погода 12 декабря 12 декабря, 07:28

Украина

Прощай, COVID-19: как в мире “монетизируют” коронавирус, в том числе в Украине 12 декабря, 07:16

Финансы

Самая дорогая проститутка США подала в суд на Неваду из-за локдауна

Гороскоп на сегодня 12 декабря: Водолеям нужно принять много важных решений, а Рыбам – отдохнуть 12 декабря, 05:25

Психология

Готовятся к боям? Боевики на передовой усиленно роют позиции 12 декабря, 05:18

Донбасс

В США разрешили вакцину от коронавируса Pfizer 12 декабря, 04:54

США

Выборы в США: в Висконсине суд отклонил иск Трампа о нарушениях 12 декабря, 03:56

США

США ожидают еще 100 млн доз вакцин от COVID-19 Moderna 12 декабря, 03:04

США

В Австрии разрешили эвтаназию 12 декабря, 02:20

Евросоюз

Байден назвал имена новых членов своей администрации 12 декабря, 01:28

США

Степанов: Локдаун в Украине нужно было вводить еще в ноябре 12 декабря, 00:29

Украина

Где украинцы будут встречать Новый год – опрос 11 декабря, 23:59

Украина

Белорусские чиновники “наехали” на футболиста-противника Лукашенко 11 декабря, 23:58

Футбол

Россия расширила санкции против Украины 11 декабря, 23:55

Россия

В Офисе президента прокомментировали вопрос “дыры” в бюджете 11 декабря, 23:45

Экономика

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2020

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня