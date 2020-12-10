Секс будущего: как виртуальная реальность может изменить отношения
Секс-платформы VR позволяют значительно усилить ощущения
Виртуальная реальность в последнее время начала широко применяться практически во всех сферах, среди которых – игры, развлечения, образование и здравоохранение.
Компьютерные визуальные эффекты стали настолько убедительными, что бывает сложно понять, смотрите ли вы на запись реального мира или на виртуальное творение, созданное компьютером, пишет RealClearScience.
Секс-платформы VR позволяют усилить ощущения благодаря убедительным визуальным эффектам.
В одном новаторском эксперименте синхронизированное поглаживание резиновой руки, расположенной параллельно в пространстве с настоящей скрытой рукой участника, создало ощущение, что резиновая рука заменила его настоящую руку. Когда сенсорные потоки объединяются в пары, мозг связывает их вместе, усиливая иллюзию виртуальности.
Когда визуальная, тактильная и моторная информация доставляется и принимается достаточно близко по времени, мозг обманывают.
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Так, VR-симуляция секса словно вытесняет человека в другое тело. По сути, вы можете стать другим человеком, потенциально действуя так, как никогда не поступили бы в реальном мире.
Секс-платформы VR будут использовать алгоритмы, которые собирают ваши данные для создания сексуального опыта именно для вас. Эти переживания будут адаптированы к вашему текущему настроению – они распознают ваши самые сокровенные побуждения.
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