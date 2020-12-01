В Германии автомобиль въехал в толпу: двое погибших, 15 раненых
Водитель задержан, его мотивы пока что неизвестны
В немецком городе Трир, расположенном на западе страны, автомобиль совершил наезд на пешеходов.
Об этом сообщили в Twitter городской полиции.
Инцидент произошел 1 декабря в центре города. В результате случившегося несколько человек были ранены и двое погибли.
На место событий прибыли полицейские и сотрудники других аварийных служб.
Местных жителей призывают избегать зоны случившегося.
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Позже бургомистр Трира Вольфрам Лейб сообщил о 15 пострадавших.
В результате инцидент одного человека задержали. По предварительным данным, мужчина находился за рулем черного Range Rover, который въехал в пешеходную зону на скорости около 70 км/ч. Его мотивы остаются неизвестными.
На данный момент центр Трира перекрыт.
Напомним, на прошлой неделе легковой автомобиль врезался в ворота берлинской резиденции канцлера Германии Ангелы Меркель. На кузове машины были нанесены надписи "Остановить политику глобализации" и "Проклятые убийцы детей и стариков".
А летом в немецкой столице случилась другая авария – 26 июля возле зоопарка в Берлине автомобиль въехал в толпу людей. В результате пострадали не менее семи человек.
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