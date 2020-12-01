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В Германии автомобиль въехал в толпу: двое погибших, 15 раненых

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Водитель задержан, его мотивы пока что неизвестны

В немецком городе Трир, расположенном на западе страны, автомобиль совершил наезд на пешеходов.

Об этом сообщили в Twitter городской полиции.

Инцидент произошел 1 декабря в центре города. В результате случившегося несколько человек были ранены и двое погибли.

На место событий прибыли полицейские и сотрудники других аварийных служб.

Местных жителей призывают избегать зоны случившегося.

В Германии автомобиль въехал в толпу: двое погибших, 15 раненых

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Позже бургомистр Трира Вольфрам Лейб сообщил о 15 пострадавших.

В результате инцидент одного человека задержали. По предварительным данным, мужчина находился за рулем черного Range Rover, который въехал в пешеходную зону на скорости около 70 км/ч. Его мотивы остаются неизвестными.

На данный момент центр Трира перекрыт.

Напомним, на прошлой неделе легковой автомобиль врезался в ворота берлинской резиденции канцлера Германии Ангелы Меркель. На кузове машины были нанесены надписи "Остановить политику глобализации" и "Проклятые убийцы детей и стариков".

А летом в немецкой столице случилась другая авария – 26 июля возле зоопарка в Берлине автомобиль въехал в толпу людей. В результате пострадали не менее семи человек.

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