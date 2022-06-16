Макрон в Ирпене: здесь совершались военные преступления

Это героический город, отмеченный варварством. Здесь были совершены военные преступления и массовые убийства, заявил в четверг журналистам президент Эмануэль Макрон во время визита в Ирпень.

«С самого первого дня Франция стоит на стороне Украины», — заверил президент Макрон на вопрос журналистов о его более ранних словах, чтобы не «унижать Россию», пишет Первая Лента.

Президент Франции заверил, что Европа и европейцы помогут Украине восстановить страну из разрушений войны.

Макрон также поздравил украинцев с «героизмом в защиту Родины».

Президент напомнил, что Франция поставляет Украине оружие, а ее жандармы и эксперты поддерживают украинские власти в документировании российских военных преступлений.

Канцлер Германии Олаф Шольц, посетивший в четверг пригород Киева вместе с президентом Франции, премьер-министром Италии и президентом Румынии, говорил о «бессмысленном насилии» и «жестокости русской войны».

Глава правительства Германии, которого цитируют агентства DPA, указал, что весь город был разрушен, хотя военных целей у него не было.

«Это многое говорит о жестокости российской агрессии, цель которой — просто уничтожить и завоевать», — сказал Шольц, добавив, что Ирпень — очень важный сигнал о том, что нужно что-то делать.

Ранее Макрон заявлял, что Украина должна будет договариваться с Россией.