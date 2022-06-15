Политика

Зеленский должен будет договариваться с Путиным – Макрон

Французский президент снова выступил со словами о том, что необходимо договариваться.

Photo of Виктор Виктор Send an email 9 часов agoОбновлено: 15 июня, 2022
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется договариваться с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал президент Франции.

«В какой-то момент, после того как мы помогли сопротивляться, нам придется договариваться с Россией. Президенту Украины придется договариваться. И мы, европейцы, будем за этим столом», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Румынию в среду, пишет Первая Лента.

Макрон пояснил, что «дипломатический обмен с Москвой» следует продолжать в контексте войны в Украине.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во время встречи с Макроном, что ЕС должен предоставить Украине статус кандидата.

«Предоставление Украине статуса кандидата в Европейский Союз является обоснованным призывом», — сказал Йоханнис, добавив, что решение по этому вопросу может быть принято до конца июня.

«На мой взгляд, статус кандидата должен быть предоставлен как можно скорее, это правильное решение с точки зрения морали, экономики и безопасности», — сказал Йоханнис.

Ранее мы сообщали про нападение на детей из Украины в шведском центре для беженцев.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 9 часов agoОбновлено: 15 июня, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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