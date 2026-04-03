Від чого повільне харчування корисніше для організму: наука про швидкість прийому їжі

Темп споживання їжі безпосередньо впливає на відчуття ситості та роботу травної системи.

Дослідження показують, що мозку потрібно приблизно 15–20 хвилин, щоб отримати сигнал про насичення після початку прийому їжі.

Коли людина їсть швидко, вона споживає більше калорій, ніж потрібно організму, оскільки сигнал ситості надходить із затримкою. Повільне пережовування активує складні нейронні процеси, які допомагають краще контролювати апетит.

Фізіологи також відзначають, що ретельне пережовування покращує травлення, адже ферменти слини починають розщеплення їжі ще до потрапляння у шлунок. Це знижує навантаження на травну систему та сприяє кращому засвоєнню поживних речовин.

У багатьох культурах повільне харчування історично вважалося ознакою усвідомленості та поваги до їжі. Сучасна наука фактично підтвердила ефективність цієї традиції, довівши її користь для метаболічного здоров’я.

Нагадаємо, що спеціалісти розкрили й те, чому мозок краще запам’ятовує дивні факти.

