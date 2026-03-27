Що змушує нас автоматично перевіряти телефон: як технології використовують механізми мозку

Звичка регулярно перевіряти смартфон стала однією з найпоширеніших поведінкових моделей сучасності.

Наукові дослідження показують, що вона пов’язана з роботою дофамінової системи мозку, яка відповідає за очікування винагороди. Кожне нове повідомлення або сповіщення створює ефект непередбачуваного заохочення.

Нейропсихологи порівнюють цей механізм із принципами, які раніше використовувалися у поведінковій психології для формування звичок. Нерегулярні винагороди викликають сильніше бажання повторювати дію, ніж стабільні. Саме тому людина може перевіряти телефон навіть без реальної потреби.

Історики технологій зазначають, що дизайн цифрових платформ свідомо розвивався з урахуванням психологічних особливостей користувачів. Інтерфейси створювалися таким чином, щоб підтримувати постійний цикл очікування та реакції.

Дослідники підкреслюють, що усвідомлення цього механізму допомагає контролювати поведінку. Обмеження сповіщень або визначені часові інтервали користування зменшують навантаження на увагу та покращують концентрацію.

