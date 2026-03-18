Топ-5 властивостей спирту, про які мало хто знає: вчені розповіли про «магічність» рідини

Етиловий спирт залишається однією з найвивченіших хімічних речовин у світі, однак його властивості значно ширші, ніж звичне використання у медицині чи промисловості.

Наукові дослідження демонструють, що ця сполука має унікальні фізико-хімічні характеристики, які активно застосовуються в різних галузях науки та технологій.

Хіміки пояснюють, що спирт здатний одночасно розчиняти як водорозчинні, так і жиророзчинні речовини. Саме ця властивість робить його універсальним розчинником у фармацевтичному виробництві та лабораторній практиці. Завдяки цьому створюються лікарські настоянки та антисептичні розчини зі стабільним складом.

Ще однією важливою особливістю є швидке випаровування. Під час переходу у газоподібний стан спирт активно поглинає тепло, що пояснює його охолоджувальний ефект. Цей принцип використовується не лише в медицині, а й у виробництві електроніки для очищення чутливих поверхонь.

Біологи відзначають антимікробні властивості речовини, які підтверджені численними дослідженнями Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Спирт руйнує білкові оболонки багатьох мікроорганізмів, що робить його ефективним компонентом дезінфекційних засобів. Водночас науковці наголошують, що ефективність залежить від концентрації, яка має відповідати медичним стандартам.

Окрему увагу дослідники приділяють використанню спиртів у біопаливі. Етанол розглядається як альтернативне джерело енергії, здатне зменшити залежність від викопного палива. Саме тому інтерес до цієї речовини з боку енергетичної галузі продовжує зростати.

