Від яких продуктів може виникнути онкологія: думка медиків

Питання впливу харчування на ризик розвитку онкологічних захворювань залишається одним із ключових у сучасній медицині та громадському здоров’ї.

Про це повідомляє «ПЛ».

Лікарі та науковці наголошують, що рак не виникає через вживання одного конкретного продукту, однак тривале дотримання незбалансованого раціону може істотно підвищувати ризики.

Особливу увагу фахівці звертають на продукти, які проходять глибоку промислову обробку або споживаються у надмірних кількостях протягом тривалого часу.

Медичні дослідження, на які посилаються міжнародні організації охорони здоров’я, вказують на зв’язок між частим споживанням переробленого м’яса, надлишком тваринних жирів, алкоголю та розвитком певних видів онкології.

Також негативну роль відіграють способи приготування їжі, зокрема тривале смаження за високих температур, під час якого утворюються сполуки з потенційно канцерогенними властивостями.

Водночас лікарі підкреслюють, що профілактика онкологічних захворювань не зводиться лише до виключення окремих продуктів. Набагато важливішим є загальний стиль харчування, регулярність фізичної активності, відмова від шкідливих звичок і контроль маси тіла.

Саме комплексний підхід, а не радикальні заборони, вважається найбільш ефективним способом зниження ризиків, що підтверджується сучасними рекомендаціями медичної спільноти.

