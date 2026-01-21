Графік відключення світла у Харківській області на 21 січня: скільки буде електроенергії

Питання стабільності електропостачання у зимовий період традиційно залишається у фокусі уваги як домогосподарств, так і бізнесу.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Nifamc.

За попередніми повідомленнями операторів енергосистеми, 21 січня 2026 року в Харківській області допускається застосування регульованих графіків електропостачання, які використовуються для балансування системи у періоди підвищеного навантаження.

Енергетичні компанії зазначають, що рішення щодо обмежень ухвалюються на підставі оперативних даних про споживання, температурний режим, доступність генеруючих потужностей та технічний стан мереж.

У разі зростання попиту в пікові години можливе тимчасове зменшення подачі електроенергії окремим групам споживачів, що є стандартною практикою для запобігання аварійним відключенням.

Представники галузі підкреслюють, що всі офіційні графіки публікуються виключно через перевірені канали комунікації, а будь-які сторонні таблиці або «зливи» у соціальних мережах не мають жодної юридичної сили.

Критично важливі об’єкти, включно з медичними закладами та інфраструктурою життєзабезпечення, залишаються пріоритетними у постачанні. Ситуація контролюється в ручному режимі, а сценарії реагування регулярно оновлюються з урахуванням реального стану енергосистеми.

