Як правильно заряджати телефон: лайфхаки від спеціалістів

Питання правильної зарядки смартфонів розглядається фахівцями з точки зору офіційних рекомендацій виробників електроніки та сервісних центрів.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на 4thebike.de.

Сучасні мобільні пристрої оснащені літій-іонними акумуляторами, характеристики яких детально описані в технічній документації. Дотримання цих рекомендацій дозволяє зберегти працездатність батареї протягом усього розрахункового строку служби.

Експерти зазначають, що найбільш поширені проблеми з акумуляторами виникають через порушення умов експлуатації, зокрема використання несертифікованих зарядних пристроїв або вплив екстремальних температур.

Офіційні поради виробників зводяться до помірного та контрольованого режиму зарядки, що дозволяє мінімізувати деградацію елементів живлення.

У довгостроковій перспективі це має не лише технічний, а й економічний ефект, адже продовжує строк експлуатації пристрою та зменшує потребу в достроковій заміні техніки.

