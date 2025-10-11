Як впливає медитація на людину з точки зору науки: подробиці

Наукові спостереження останніх десятиліть переконливо доводять, що регулярна медитація має глибокий позитивний вплив на фізичний і психічний стан людини.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з дослідженнями Гарвардської медичної школи, практика усвідомленої зосередженості змінює структуру мозку: знижується активність мигдалеподібного тіла, яке відповідає за стрес і тривогу, та водночас потовщується кора у ділянках, пов’язаних із пам’яттю, увагою і самоконтролем.

Це свідчить про здатність мозку до нейропластичності — тобто до відновлення та адаптації навіть у дорослому віці.

Університет Джонса Гопкінса підтвердив, що медитація може бути не менш ефективною за медикаментозні засоби у боротьбі з тривожними станами та депресією.

Дослідження, опубліковані в журналі *Nature Human Behaviour*, показали, що навіть короткі щоденні сеанси тривалістю 10–15 хвилин сприяють зниженню рівня кортизолу — гормону стресу — та покращують роботу серцево-судинної системи. Також було виявлено позитивний вплив на імунну систему: у людей, які медитують регулярно, частіше фіксують стійкість до сезонних захворювань.

Науковці підкреслюють, що медитація не є релігійною практикою у традиційному сенсі. Це радше психофізіологічний інструмент, який допомагає мозку навчитися контролювати реакції на зовнішні подразники.

У світі дедалі більше компаній впроваджують короткі медитативні паузи у робочий процес, адже це підвищує концентрацію, знижує рівень стресу й сприяє кращим рішенням у складних ситуаціях. Вчені сходяться на думці, що медитація — це не лише спосіб розслаблення, а й потужний інструмент довготривалого збереження психічного здоров’я та життєвого балансу.

