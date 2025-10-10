Стрімінговий гігант Netflix підтвердив, що четвертий сезон популярного серіалу «Бріджертони» перебуває на завершальній стадії виробництва.

Про це повідомляє «ПЛ».

Прем’єра очікується у 2026 році, а сюжетна лінія буде зосереджена на історії Бенедикта Бріджертона. Продюсери натякають, що цей сезон матиме більш глибоку драматичну структуру та торкатиметься теми мистецтва, ідентичності й суспільного статусу у світі Вікторіанської епохи.

Зйомки проходили у Великій Британії в історичних маєтках, включно з графством Суррей та лондонським Рейвенсвудом.

Шоуранери зазначають, що четвертий сезон стане своєрідним «містком» між попередніми романтичними історіями та масштабнішою сагою про сім’ю Бріджертонів. Очікується, що на екрані з’являться нові персонажі — серед них загадкова «леді у сріблі», яка впливатиме на головного героя та створить інтригу навколо його життєвого вибору.

Netflix уже підтвердив продовження серіалу до шостого сезону, що свідчить про стратегічний розвиток проєкту.

Продюсер Шонда Раймс наголошує, що нові сезони розкриватимуть не лише романтичні мотиви, а й соціальні контрасти того часу. Фанати очікують, що четверта частина стане однією з найестетичніших у візуальному сенсі — з багатими декораціями, розкішними костюмами та оркестровими каверами на сучасні пісні, що вже стали візитівкою франшизи.

Однак, під час перегляду серіалів та фільмів деякі люди полюбляють куштувати вироби з пшениці, але вчені попередили, чим це може закінчитись.