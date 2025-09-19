Прогноз погоди в Україні на вихідні, 20-21 вересня: які несподіванки чекають людей

На прийдешніх вихідних, 20 та 21 вересня, погодну ситуацію на всій території України визначатиме потужний та стабільний антициклон.

Про це повідомляє «ПЛ».

Це означає, що атмосферні фронти, які приносили опади та похмуру погоду в середині тижня, остаточно відступлять, звільнивши простір для сонячної та по-осінньому теплої погоди. Очікується практично безхмарне небо та слабкий вітер, що створить ідеальні умови для будь-яких видів активності на відкритому повітрі.

У суботу, 20 вересня, в західних областях ранок буде свіжим, з температурою близько +8…+11°C, яка вдень зміниться на комфортні +19…+22°C. У північних та центральних регіонах, включно зі столицею, температурні показники будуть дещо вищими: після нічних +9…+12°C денний максимум сягне +20…+23°C.

Східну частину країни чекає найтепліший початок вікенду з денною температурою до +24°C, а на півдні повітря прогріється до літніх +23…+26°C. У неділю, 21 вересня, позитивна температурна тенденція посилиться завдяки зміні напрямку вітру на південно-західний. На заході стовпчики термометрів впевнено піднімуться до +22…+25°C.

У центрі та на півночі очікується по-справжньому тепла погода, +23…+26°C. Східні області насолоджуватимуться температурою до +27°C, а на півдні країни показники наблизяться до +29°C, створюючи атмосферу оксамитового сезону.

Такі стабільні та сприятливі погодні умови є чудовою новиною не лише для аграріїв, які зможуть без перешкод завершити польові роботи, але й для сфери туризму та організації заходів. Жодних метеорологічних несподіванок чи різких змін не прогнозується, що дозволяє впевнено планувати ділові поїздки та відпочинок.

