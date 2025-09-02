Прогноз погоди в Україні на 2-7 вересня: чого очікувати від природи

Фахівці Укргідрометцентру повідомляють, що перший тиждень вересня в Україні відзначатиметься нестабільними погодними умовами.

Про це повідомляє «ПЛ».

На початку місяця, 2–3 вересня, очікується відносно тепла, але з дощами і грозами погода, переважно у західних та північних областях. Денна температура коливатиметься у межах від +22 до +27 градусів. У центральних і південних регіонах збережеться більш сухий характер атмосфери.

4–5 вересня циклони змістяться на схід і зачеплять центральні та південні області, де можливі короткочасні зливи та грози. При цьому схід України залишиться під впливом теплих повітряних мас, і температура місцями сягатиме +30 градусів.

У вихідні, 6–7 вересня, очікується пониження температури у західних та північних областях до +18…+22 градусів. Атмосферний фронт принесе прохолоду та підвищену вологість. На півдні та сході ж погода залишатиметься помірно теплою, з показниками від +25 до +28 градусів.

Метеорологи зауважують, що в цілому погодні умови будуть сприятливими для завершення збору врожаю, однак підвищена вологість у центральних і західних областях може створити додаткові виклики для аграріїв під час сушіння та зберігання зернових культур.

Важливим для деяких людей є й розклад Таро з 1 по 7 вересня 2025 року.