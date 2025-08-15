Технологии

У «Дії» запрацювали нові послуги: що відкрили для водіїв

Нові послуги «Дії» можуть значно допомогти тим, у кого є автомобіль.

Карина Шевченко 5 години ago
Дія
Дія

Міністерство внутрішніх справ України спільно з командою застосунку «Дія» повідомило про повне відновлення роботи всіх електронних послуг для водіїв.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-канал «Дії».

За офіційною інформацією, усі функції працюють у повністю автоматичному режимі, що дозволяє громадянам швидко та зручно замовляти необхідні документи без особистого візиту до сервісних центрів.

Технічні несправності, через які частина послуг була тимчасово недоступною, усунені завдяки співпраці з Головним сервісним центром МВС.

Відтепер заміна технічного паспорта, перереєстрація транспортного засобу та інші цифрові сервіси знову доступні у мобільному застосунку. Процес оформлення залишається максимально автоматизованим: користувач подає заявку в «Дії», після чого фахівці сервісного центру МВС дистанційно перевіряють документи, а доставку готового техпаспорта та нових номерних знаків здійснює «Укрпошта».

Отримати замовлення можна як у найближчому відділенні, так і за допомогою кур’єрської доставки просто додому.

Експерти зазначають, що подібні цифрові рішення підвищують ефективність роботи державних сервісів та скорочують час взаємодії громадян із органами влади. В умовах зростаючого попиту на дистанційні послуги, відновлення роботи електронних сервісів у «Дії» є важливим кроком у розвитку цифрової інфраструктури країни.

Однак в Україні можуть з’явитися нові штрафи щодо комендантської години.

Карина Шевченко 5 години ago
