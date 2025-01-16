Кінець епохи: бренд Nokia йде з ринку смартфонів

Компанія HMD Global відмовилася від випуску смартфонів фінського бренду Nokia.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на TechNetBook.

На сайті компанії пристрої Nokia вже перевели в розділ знятих з продажу товарів. В асортименті залишилися тільки девайси під власним брендом HMD.

З 2016 року HMD Global займалася виробництвом гаджетів Nokia, однак вони не змогли витримати конкуренції на ринку, що і стало причиною відмови від бренду. Тепер компанія зосередиться на виробництві смартфонів під власною торговою маркою.

Проте Nokia залишиться в сегменті бюджетних мобільних телефонів із кнопками, які принесли компанії світову популярність на початку 2000-х.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що чому важливо встановлювати оновлення на смартфон і використовувати антивірус.