Кінець епохи: бренд Nokia йде з ринку смартфонів
Компанія HMD Global відмовилася від випуску смартфонів фінського бренду Nokia.
Про це повідомляє Рl.com з посиланням на TechNetBook.
На сайті компанії пристрої Nokia вже перевели в розділ знятих з продажу товарів. В асортименті залишилися тільки девайси під власним брендом HMD.
З 2016 року HMD Global займалася виробництвом гаджетів Nokia, однак вони не змогли витримати конкуренції на ринку, що і стало причиною відмови від бренду. Тепер компанія зосередиться на виробництві смартфонів під власною торговою маркою.
Проте Nokia залишиться в сегменті бюджетних мобільних телефонів із кнопками, які принесли компанії світову популярність на початку 2000-х.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що чому важливо встановлювати оновлення на смартфон і використовувати антивірус.