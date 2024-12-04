Чому важливо встановлювати оновлення на смартфон і використовувати антивірус

Такі віруси можуть блокувати гаджети, викрадати особисті дані, списувати гроші з карток і самовільно змінювати список додатків. Зазвичай вони проникають через фішингові сайти, підозрілі магазини застосунків або вкладення в листах. Як никнути зараження, розповідає Первая Лента з посиланням на iTechua.

Для цього варто дотримуватися низки простих правил.

Фахівці рекомендують встановити надійний антивірус і регулярно оновлювати операційну систему, оскільки нові версії зазвичай містять поліпшення безпеки. Вони також радять не встановлювати застосунки із підозрілими умовами використання або надлишковим доступом до даних. Важливо ретельно ознайомитися з дозволами перед встановленням, щоб не дати вірусу доступ до особистої інформації.

Для додаткового захисту експерти радять вимикати Bluetooth і Wi-Fi, якщо вони не використовуються. Також важливо ретельно перевіряти адресу сайтів, щоб не натрапити на фішінговий ресурс. Крім того, варто.мінімізувати передачу особистої інформації стороннім сервісам, щоб знизити ймовірність витоків.

Раніше ПЛ писала про те, як захистити свою приватність через веб-камеру.