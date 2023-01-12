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Телескоп James Webb сделал фото еще одного космического объекта в созвездии Тукан

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 12 января, 2023
0 1 минута чтения

Телескоп James Webb сделал фото еще одного космического объекта в созвездии Тукан

Телескоп James Webb сделал фото еще одного космического объекта в созвездии Тукан

12.01.2023 13:30

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Укринформ

Космический телескоп NASA/ESA James Webb создал новую фотографию, позволяющую понять, как образовались первые звезды более 10 миллиардов лет.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Sky News.

Галактическая туманность NGC 346 находится в созвездии Тукан, расположенном в более чем 200 тысячах световых лет от Земли.

Этот космический объект заинтересовал астрономов, поскольку он напоминает условия ранней Вселенной, и изучая данный регион, они надеются узнать больше о том, как первые звезды образовались через два-три миллиарда лет после Большого взрыва.

Отмечается, что именно этот период, известный как "космический полдень", был периодом, когда образование звезд было на своем пике.

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В NGC 346 находятся протозвезды, являющиеся облаками газа и пыли, которые, в свою очередь, превращаются в звезды.

Телескоп James Webb сделал фото еще одного космического объекта в созвездии Тукан

Когда звезда развивается, материал собирается в диск, питающий центральную звезду.

Як повідомляв Укрінформ, найпотужніший телескоп "Джеймс Вебб" (James Webb) вартістю 10 мільярдів доларів був запущений у космос наприкінці грудня 2021 року. Серед ключових цілей обсерваторії – вивчення перших екзопланет, зірок-піонерів.

Фото: Science and Technology Facilities Council

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 12 января, 2023
0 1 минута чтения
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