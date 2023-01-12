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К Земле приближается астероид величиной с Биг-Бен — NASA

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 12 января, 2023
0 1 минута чтения

К Земле приближается астероид величиной с Биг-Бен - NASA

К Земле приближается астероид величиной с Биг-Бен — NASA

12.01.2023 08:18

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Укринформ

Мимо Земли в субботу, 14 января, пролетит астероид, диаметр которого около 88 метров.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL), передает Укринформ.

Астероид 2022 YH3, величиной почти с Биг-Бен в Лондоне (96 метров), максимально приблизится к Земле 14 января на расстояние 7 280 000 км.

По данным HT Tech, скорость движения астероида составляет 58 644 км в час.

Этот астероид не считается "потенциально опасным", ведь его длина не превышает 150 метров, хотя его максимальное расстояние от планеты Земля составит менее 7,5 млн километров. Для определения "потенциально опасным" он должен был бы соответствовать обоим параметрам.

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Как сообщал Укринформ, в пятницу, 30 декабря, мимо Земли пролетел последний в 2022 году астероид 2022 YG5, диаметр которого около 16 метров.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 12 января, 2023
0 1 минута чтения
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