SpaceX запустила на орбиту ракету с европейским спутником связи

SpaceX запустила на орбиту ракету с европейским спутником связи

23.11.2022 08:37

Укринформ

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 с европейским спутником связи Eutelsat 10B.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение компании в Твиттере.

Liftoff! pic.twitter.com/gTbH5zOKCq

— SpaceX (@SpaceX) November 23, 2022

Запуск осуществлен в среду в 04:57 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

После этого Falcon 9 успешно вывела на орбиту Eutelsat 10B. Аппарат весом 4,5 тонны, разработанный и построенный компанией Thales Alenia Space для Eutelsat Communications, предназначен для предоставления услуг связи морскому и воздушному транспорту. Спутник оснащен 36 транспондерами Ku-диапазона и 20 транспондерами C-диапазона.

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Eutelsat 10B является заменой спутника Eutelsat 10A, срок службы которого истекает в конце 2023 года.

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Как сообщал Укринформ, в ноябре SpaceX запустила на орбиту два телекоммуникационных спутника для международной организации спутниковой связи Intelsat.

По материалам: Укринформ