NASA показало изображение Луны с космического корабля Orion

22.11.2022 10:45

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фото с путешествя космического аппарата Orion на орбиту Луны.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.com.

Корабль стартовал в 1:47 по местному времени 16 ноября с космодрома на мысе Канаверал. Вскоре после этого он достиг орбиты Земли, а через 87 минут после старта Orion совершил маневр, чтобы перейти на траекторию Луны.

В понедельник, 21 ноября, Orion максимально приблизился к Луне – на расстояние 130 километров, чтобы гравитационным маневром ускориться на обратном пути к Земле. Такое довольно близкое приближение было вызвано тем, что космический аппарат и его три тестовых муляжа находились на обратной стороне Луны.

Космический аппарат NASA проведет около недели на орбите Луны, прежде чем отправиться домой, а приземление в Тихом океане запланировано на 11 декабря.

Миссия разработана как лётное испытание ракеты Space Launch System, космического корабля Orion и соответствующих наземных систем управления перед миссиями Artemis 2 и 3, запланированными на 2024 и 2025 годы соответственно.

Конечной целью миссии является возвращение человека на Луну.

